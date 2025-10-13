Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинская делегация отправилась в Вашингтон, фото: Wikimedia Commons
Свириденко и Умеров отправились в Вашингтон поговорить об усилении ПВО — Ермакhttps://racurs.ua/n209646-sviridenko-i-umerov-otpravilis-v-vashington-pogovorit-ob-usilenii-pvo-ermak.htmlРакурс
Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона.
Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Тиждень буде насичений, попереду багато роботи, — зазначив Єрмак.
За словами Єрмака, на порядку денному такі цілі:
- оборона — зміцнення української ППО та ударних можливостей;
- енергетика — зміцнення стійкості перед зимою;
- санкції — новий тиск на агресора.
Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни, — наголосив Єрмак.