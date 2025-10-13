Новости
Ракурс
Украинская делегация отправилась в Вашингтон, фото: Wikimedia Commons

Свириденко и Умеров отправились в Вашингтон поговорить об усилении ПВО — Ермак

13 окт 2025, 15:29
999

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона.

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тиждень буде насичений, попереду багато роботи, — зазначив Єрмак.

За словами Єрмака, на порядку денному такі цілі:

  • оборона — зміцнення української ППО та ударних можливостей;
  • енергетика — зміцнення стійкості перед зимою;
  • санкції — новий тиск на агресора.

Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни, — наголосив Єрмак.

Источник: Ракурс


