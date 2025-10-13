Украинская делегация отправилась в Вашингтон, фото: Wikimedia Commons

Ракурс

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона.

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тиждень буде насичений, попереду багато роботи, — зазначив Єрмак.

За словами Єрмака, на порядку денному такі цілі:

оборона — зміцнення української ППО та ударних можливостей;

енергетика — зміцнення стійкості перед зимою;

санкції — новий тиск на агресора.