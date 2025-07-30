Тарифные переговоры США и Китая: продолжение закупки нефти из рф приведет к новым тарифам

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти може призвести до запровадження тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Він пояснив, що законопроєкт дозволяє Дорнальду Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту. Також це може спонукати союзників США вдатися до подібних кроків, щоб скоротити російські енергетичні надходження.

США і Китай домовилися продовжити переговори щодо збереження митного перемир’я, яке завершується 12 серпня 2025 року. Міністр фінансів Бессент заявив, що остаточне рішення про продовження ухвалить президент Трамп після брифінгу в середу, пише Bloomberg.

Бессент, який разом із торговельним представником Джемісоном Гріром очолював делегацію США в Стокгольмі, зазначив, що після двох днів переговорів із віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном залишилися «технічні деталі» для опрацювання.

Китайський переговірник Лі Ченган підтвердив, що обидві сторони прагнуть зберегти перемир’я, назвавши дискусії відвертими та глибокими.

Переговори, треті за менш ніж три місяці, спрямовані на уникнення високих мит, які загрожують двосторонній торгівлі між найбільшими економіками світу.

Бессент запропонував продовження перемир’я ще на 90 днів як один із варіантів.

На тлі угод США з Японією та ЄС, Китай відновив експорт рідкісноземельних металів, що Грір назвав головною поступкою Пекіна.

США наполягають на гарантіях постачання критичних матеріалів, таких як магніти, для зосередження на інших пріоритетах.

Китай цікавиться розслідуваннями США за статтею 232 щодо міді, напівпровідників і фармацевтики, які передбачають глобальні мита без винятків.

Пекін також прагне знизити 20% мита, запроваджені через звинувачення у постачанні хімікатів для фентанілу.

Торговельна напруженість зростає через конкуренцію в ключових секторах, зокрема технологіях акумуляторів і штучного інтелекту.

Китай використовує своє домінування в рідкісноземельних мінералах, щоб отримати поступки від США щодо передових мікрочипів.

На тлі переговорів інші економіки поспішають укласти угоди з Трампом до 1 серпня, коли він погрожує запровадити взаємні імпортні податки.