Ракетнпо ый удар рф учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

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29 липня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ йдеться в повідомленні пресслужби. Нині відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Для з’ясування обставин створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку.

У соцмережах повідомлялося, що йдеться про полігон у Чернігівській області.

Вогонь коригував ворожий розвідБПЛА.