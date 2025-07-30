Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ракетнпо ый удар рф учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

Ракетный удар рф учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые

30 июл 2025, 07:46
999

29 липня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ йдеться в повідомленні пресслужби. Нині відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Для з’ясування обставин створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку.

У соцмережах повідомлялося, що йдеться про полігон у Чернігівській області.

Вогонь коригував ворожий розвідБПЛА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров