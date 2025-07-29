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Ракурс
Порадение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками возле Константиновки (ВИДЕО)

29 июл 2025, 22:13
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Захисники України з прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили важливу ціль — ворожий пункт управління безпілотниками поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окрім того, бійці «Фенікса» завдали потужного удару по дронах противника, — додали в Держприкордонслужбі.

Також на відео показано знищення кількох FPV-засідок ворога.

Источник: Ракурс


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