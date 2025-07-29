Захисники України з прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили важливу ціль — ворожий пункт управління безпілотниками поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окрім того, бійці «Фенікса» завдали потужного удару по дронах противника, — додали в Держприкордонслужбі.