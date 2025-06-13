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Уничтожение российской FPV-засады, скриншот видео
Оккупанты устраивают засады FPV-дронов на гражданские автомобилей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207033-okkupanty-ustraivaut-zasady-fpv-dronov-na-grajdanskie-avtomobiley-video.htmlРакурс
Російські загарбники почали влаштовувати FPV-засідки для атаки на цивільні автомобілі.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Ворожий дрон «паркується» на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім — злітає й атакує, — вказано в повідомленні.
ДПСУ опублікувало відео, на якому показано як пілоти українських дронів з бригади «Фенікс» виявили та почали знищувати такі засідки на Донеччині.
Знищено 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів, — вказано в описі відео.