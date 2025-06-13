Уничтожение российской FPV-засады, скриншот видео

https://racurs.ua/n207033-okkupanty-ustraivaut-zasady-fpv-dronov-na-grajdanskie-avtomobiley-video.html

Ракурс

Російські загарбники почали влаштовувати FPV-засідки для атаки на цивільні автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Ворожий дрон «паркується» на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім — злітає й атакує, — вказано в повідомленні.

ДПСУ опублікувало відео, на якому показано як пілоти українських дронів з бригади «Фенікс» виявили та почали знищувати такі засідки на Донеччині.