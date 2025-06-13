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Ракурс
Знищення російської FPV-засідки, скріншот відео

Окупанти влаштовують засідки FPV-дронів на цивільні автомобілів (ВІДЕО)

13 чер 2025, 11:59
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Російські загарбники почали влаштовувати FPV-засідки для атаки на цивільні автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Ворожий дрон «паркується» на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім — злітає й атакує, — вказано в повідомленні.

ДПСУ опублікувало відео, на якому показано як пілоти українських дронів з бригади «Фенікс» виявили та почали знищувати такі засідки на Донеччині.

Знищено 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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