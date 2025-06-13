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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, завданого 7 червня, фото: ДСНС

У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству — шестеро загиблих (ФОТО)

13 чер 2025, 11:24
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У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, по якому рашисти 7 червня завдали масованого удару.

З-під завалів вилучили тіла шістьох загиблих. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Увечері 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостої загиблої особи. Пошукова операція тривала 6 днів, — зазначили у відомстві.

Росіяни 7 червня завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. Унаслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

До пошукових робіт залучались рятувальники, кінололічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста.

З-під завалів вилучено тіла шістьох загиблих: трьох чоловіків та трьох жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій.

Наслідки російського удару по Харкову, завданого 7 червня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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