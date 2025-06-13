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Ракурс
Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: Сергій Лисак

Рашисти атакували ракетами два райони Дніпропетровщини (ФОТО)

13 чер 2025, 10:50
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 червня, завдавали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

  • росіяни завдали ракетного удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість автомобілів авто;
  • під ракетною атакою була і Петропавлівська громада на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й автомобіль;
  • по Слов’янській та Межівській громадах агресор вдарив безпілотниками. Поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі;
  • на Нікопольщину ворог спрямував БПЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак. — Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 3 БПЛА.

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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