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Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: Сергей Лысак
Рашисты атаковали ракетами два района Днепропетровщины (ФОТО)https://racurs.ua/n207031-rashisty-atakovali-raketami-dva-rayona-dnepropetrovschiny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 червня, завдавали ракетних ударів по Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зафіксовані такі випадки:
- росіяни завдали ракетного удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість автомобілів авто;
- під ракетною атакою була і Петропавлівська громада на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й автомобіль;
- по Слов’янській та Межівській громадах агресор вдарив безпілотниками. Поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі;
- на Нікопольщину ворог спрямував БПЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак. — Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 3 БПЛА.
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