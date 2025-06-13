Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n207031-rashisty-atakovali-raketami-dva-rayona-dnepropetrovschiny-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 червня, завдавали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовані такі випадки:

росіяни завдали ракетного удару по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість автомобілів авто;

під ракетною атакою була і Петропавлівська громада на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й автомобіль;

по Слов’янській та Межівській громадах агресор вдарив безпілотниками. Поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі;

на Нікопольщину ворог спрямував БПЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди.