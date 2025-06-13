Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207030-55-dronov-atakovali-ukrainu-v-noch-na-13-iunya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 червня (із 22.30 12 червня) атакували Україну загалом 55 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів (із напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ), а також чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» (із Воронезької та Ростовської областей рф).

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни:

28 збито вогневими засобами ураження;

15 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях.

Крім того, вчора ввечері росіяни FPV-дроном атакували прикордонне село на Новгород-Сіверщині, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомляється у Telegram-каналі Чернігівської ОВА.