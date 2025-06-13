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Ракурс
Боец «Грузинского легиона» Деметре Дарчиа погиб в результате диверсии, фото: Мамука Мамулашвили

На базе «Грузинского легиона» стала диверсия — погиб военный

13 июн 2025, 09:33
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На базі «Грузинського легіону» вчора, 12 червня, було здійснено диверсію, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці легіону.

Здетонував вибуховий пристрій, принесений на територію невстановленою особою. Цей інцидент призвів до загибелі нашого бійця — Деметре Дарчіа, — вказано в повідомленні. — Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло співпала з так званим «днем Росії», який відзначається 12 червня.

Командир легіону Мамука Мамулашвілі на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що спеціальними службами та Нацполіцією України проводяться слідчі дії.

За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї, — зазначив він.

Боєць «Грузинського легіону» Деметре Дарчіа загинув внаслідок диверсії, фото: Мамука Мамулашвілі

Источник: Ракурс


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