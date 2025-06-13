Иранские «шахеды» атакуют Израиль, скриншот видео

https://racurs.ua/n207028-iran-poobeschal-izrailu-strogoe-vozmezdie-i-zapustil-shahedy-video.html

Ракурс

Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по Тегерану та ще кількох локаціях в Ірані, в результаті чого загинули низка військових керівників та провідних учених країни.

Влада Ірану вже пообіцяла «сувору відплату» на цю атаку, повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

Відповідь Ірану на операцію сіоністського режиму в досвітній час п’ятниці буде рішучою, — заявив лідер Ірану Алі Хаменеї.

Нехай режим чекає суворе покарання. Могутні руки Збройних Сил Ісламської Республіки не дадуть йому спокою, з волі Аллаха, — додав він.

В ізраїльські армії вже заявили, що за останні кілька годин Іран запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників. Наразі збройні сили Ізраїлю працюють над тим, щоб їх збити. Запущеним з Ірану дронам потрібно кілька годин, щоб досягнути Ізраїля.

Відео з дронами вже з’явилися у соцмережах.

За інформацією джерел видання Clash Report, Іран готує багаторівневу відповідь Ізраїлю.

Іранські офіційні особи заявили, що розглядаються інші інструменти стримування, окрім балістичних ракет. Джерела в Корпусі вартових ісламської революції також повідомили, що відповідь Ізраїлю відбуватиметься в регіональному масштабі, — зазначає видання.

Зазначається, що слідом за Іраном безпілотники по Ізраїлю також були запущені з Ємену.

Джерело: IRNA, Clash Report