Армия Израиля в ночь на 13 июня нанесла ряд ударов по Ирану, скриншот видео

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Ізраїль в ніч на сьогодні, 13 червня, завдав низку ударів по Ірану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, ввів режим особливого становища в тилу на всій території держави, повітряний простір Ізраїлю закритий для польотів, повідомляє ізраїльський 7kanal.

Операція отримала назву «Ам Калаві» («Народ-лев»), її заявлена мета — усунути іранську ядерну загрозу. В офіційній заяві ЦАХАЛ зазначається, що ізраїльська армія «почала точкову і комплексну упереджувальну операцію, засновану на якісній розвідці, з метою завдати удару по ядерній програмі Ірану — і у відповідь на агресію Ірану, що триває".

В операції брали участь десятки літаків ізраїльських ВПС, які завдали ударів по десятках військових цілей — у тому числі по ядерних об'єктах у різних районах Ірану, — заявили в ЦАХАЛ.

Стверджується, що армія Ізраїлю проводила підготовку до цієї кампанії протягом тривалого часу. Очікується, що вона триватиме щонайменше кілька днів й супроводжуватиметься масованими обстрілами з боку Ірану, ЦАХАЛ опублікує інструкцію для громадян, яка включає заборону на публікацію у соцмережах фотографії та локації ударів.

У ЗМІ вже з’явилася інформація про ліквідацію внаслідок ізраїльських ударів низки іранських високопосадовців:

головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерала Хосейна Саламі;

начальник Генштабу Мохаммада Багері;

командувача аерокосмічними силами КВІР Аміра Алі Хаджізаде;

голови Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі;

командувач центрального штабу «Хатам-аль-Анбія» іранського Генштабу генерал-майора Голам Алі Рашида;

старшого радника аятоли Хаменеї і колишнього секретаря ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані.

Також повідомляється про ліквідацію щонайменше трьох провідних іранських учених-ядерників:

одного з керівників іранського ядерного проекту Мохаммада Мехді Техранджі;

колишнього керівника ядерної програми Ферейдуна Аббасі.

керівника кафедри ядерної інженерії в іранському університеті Абдольхаміда Мінучехра.

Загалом за оцінками Ізраїлю в Ірані загинули понад 10 учених-атомників.

Джерело: 7kanal