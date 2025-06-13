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Армія Ізраїлю в ніч на 13 червня завдала низку ударів по Ірану, скріншот відео
Ізраїль завдав ударів по Ірану — уражено низку високопосадовців та важливі об'єкти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207027-izrayil-zavdav-udariv-po-iranu-urajeno-nyzku-vysokoposadovciv-ta-vajlyvi-obiekty-video.htmlРакурс
Ізраїль в ніч на сьогодні, 13 червня, завдав низку ударів по Ірану.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, ввів режим особливого становища в тилу на всій території держави, повітряний простір Ізраїлю закритий для польотів, повідомляє ізраїльський 7kanal.
Операція отримала назву «Ам Калаві» («Народ-лев»), її заявлена мета — усунути іранську ядерну загрозу. В офіційній заяві ЦАХАЛ зазначається, що ізраїльська армія «почала точкову і комплексну упереджувальну операцію, засновану на якісній розвідці, з метою завдати удару по ядерній програмі Ірану — і у відповідь на агресію Ірану, що триває".
В операції брали участь десятки літаків ізраїльських ВПС, які завдали ударів по десятках військових цілей — у тому числі по ядерних об'єктах у різних районах Ірану, — заявили в ЦАХАЛ.
Стверджується, що армія Ізраїлю проводила підготовку до цієї кампанії протягом тривалого часу. Очікується, що вона триватиме щонайменше кілька днів й супроводжуватиметься масованими обстрілами з боку Ірану, ЦАХАЛ опублікує інструкцію для громадян, яка включає заборону на публікацію у соцмережах фотографії та локації ударів.
У ЗМІ вже з’явилася інформація про ліквідацію внаслідок ізраїльських ударів низки іранських високопосадовців:
- головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерала Хосейна Саламі;
- начальник Генштабу Мохаммада Багері;
- командувача аерокосмічними силами КВІР Аміра Алі Хаджізаде;
- голови Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі;
- командувач центрального штабу «Хатам-аль-Анбія» іранського Генштабу генерал-майора Голам Алі Рашида;
- старшого радника аятоли Хаменеї і колишнього секретаря ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані.
Також повідомляється про ліквідацію щонайменше трьох провідних іранських учених-ядерників:
- одного з керівників іранського ядерного проекту Мохаммада Мехді Техранджі;
- колишнього керівника ядерної програми Ферейдуна Аббасі.
- керівника кафедри ядерної інженерії в іранському університеті Абдольхаміда Мінучехра.
Загалом за оцінками Ізраїлю в Ірані загинули понад 10 учених-атомників.
Джерело: 7kanal