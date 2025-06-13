На базі «Грузинського легіону» стала диверсія — загинув військовий

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Боєць «Грузинського легіону» Деметре Дарчіа загинув внаслідок диверсії, фото: Мамука Мамулашвілі
На базі «Грузинського легіону» стала диверсія — загинув військовийhttps://racurs.ua/ua/n207029-na-bazi-gruzynskogo-legionu-stala-dyversiya-zagynuv-viyskovyy.htmlРакурс
На базі «Грузинського легіону» вчора, 12 червня, було здійснено диверсію, внаслідок якої загинула людина.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці легіону.
Здетонував вибуховий пристрій, принесений на територію невстановленою особою. Цей інцидент призвів до загибелі нашого бійця — Деметре Дарчіа, — вказано в повідомленні. — Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло співпала з так званим «днем Росії», який відзначається 12 червня.
Командир легіону Мамука Мамулашвілі на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що спеціальними службами та Нацполіцією України проводяться слідчі дії.
За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї, — зазначив він.