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Захисники України з прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили важливу ціль — ворожий пункт управління безпілотниками поблизу Костянтинівки на Донеччині.
Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Окрім того, бійці «Фенікса» завдали потужного удару по дронах противника, — додали в Держприкордонслужбі.
Також на відео показано знищення кількох FPV-засідок ворога.
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