Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Враження російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники знищили ворожий пункт управління безпілотниками біля Костянтинівки (ВІДЕО)

29 лип 2025, 22:13
999

Захисники України з прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили важливу ціль — ворожий пункт управління безпілотниками поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окрім того, бійці «Фенікса» завдали потужного удару по дронах противника, — додали в Держприкордонслужбі.

Також на відео показано знищення кількох FPV-засідок ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів