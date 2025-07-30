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Ракурс
Ракетний удар рф по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

Ракетний удар рф по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

30 лип 2025, 07:46
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29 липня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ йдеться в повідомленні пресслужби. Нині відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Для з’ясування обставин створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку.

У соцмережах повідомлялося, що йдеться про полігон у Чернігівській області.

Вогонь коригував ворожий розвідБПЛА.

Джерело: Ракурс


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