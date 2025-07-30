Ракетний удар рф по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

https://racurs.ua/ua/n208184-raketnyy-udar-rf-po-navchalnomu-pidrozdilu-zsu-ie-zagybli-ta-poraneni.html

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29 липня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ йдеться в повідомленні пресслужби. Нині відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Для з’ясування обставин створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку.

У соцмережах повідомлялося, що йдеться про полігон у Чернігівській області.

Вогонь коригував ворожий розвідБПЛА.