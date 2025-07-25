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Дональд Трамп, фото: RawPixel
Він хороший хлопець, але ця заява не має ваги — Трамп про плани Макрона визнати Палестинуhttps://racurs.ua/ua/n208078-vin-horoshyy-hlopec-ale-cya-zayava-ne-maie-vagy-tramp-pro-plany-makrona-vyznaty-palestynu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп прокоментував план президента Франції Еммануеля Макрона визнати палестинську державу на загальних зборах ООН у вересні.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Те, що він каже, не має значення, — заявив Трамп журналістам про Макрона. — Він дуже хороший хлопець. Я його люблю, але ця заява не має ваги.
Вчора, 24 липня, держсекретар Трампа Марко Рубіо гнівно відреагував на заяву Макрона, назвавши її «необдуманим рішенням», яке є «ляпасом» жертвам нападу Хамасу 7 жовтня.
У дипломатичній депеші в червні США, які давно є найсильнішим союзником Ізраїлю, заявили, що виступають проти будь-яких кроків, які односторонньо визнають палестинську державу.
Джерело: The Guardian
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