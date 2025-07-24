ЕС впервые отложил выплаты для Украины из-за замедления темпов реформ, — Politico

https://racurs.ua/n208060-es-vpervye-otlojil-vyplaty-dlya-ukrainy-iz-za-zamedleniya-tempov-reform-politico.html

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Європейський Союз вперше відклав виплати для України через уповільнення темпів реформ.

Про це виданню Politico розповів депутат Європарламенту Даніель Фройнд, який днями відвідав Україну з делегацією євродепутатів. Він сказав, що темпи реформ, які Київ має здійснити в якості необхідної умови для вступу до ЄС, останніми місяцями сповільнюються:

Зараз вони вперше пропустили етапи, тому певні виплати не були здійснені так, як було заплановано.

За словами Фройнда, мова йде про заплановані виплати від Ukraine Facility, механізму фінансування держбюджету України від ЄС на €50 млрд у формі пільгових кредитів і грантів.