Дефицит билетов на поезда: Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров

https://racurs.ua/n208059-deficit-biletov-na-poezda-ukrzaliznycya-usilivaet-kontrol-dokumentov-pri-posadke-passajirov.html

Ракурс

Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.

Перевізник заявив, що останніми днями отримав низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира.

Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

Відомство заявило, що має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки: