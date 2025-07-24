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Дефицит билетов на поезда: Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров
Дефицит билетов на поезда: Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажировhttps://racurs.ua/n208059-deficit-biletov-na-poezda-ukrzaliznycya-usilivaet-kontrol-dokumentov-pri-posadke-passajirov.htmlРакурс
Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.
Перевізник заявив, що останніми днями отримав низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира.
Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
Відомство заявило, що має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:
- для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
- сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
- OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.