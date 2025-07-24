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Дефіцит квитків на поїзди: Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів
Дефіцит квитків на поїзди: Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирівhttps://racurs.ua/ua/n208059-deficyt-kvytkiv-na-poyizdy-ukrzaliznycya-posyluie-kontrol-dokumentiv-pid-chas-posadky-pasajyriv.htmlРакурс
Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.
Перевізник заявив, що останніми днями отримав низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира.
Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
Відомство заявило, що має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:
- для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
- сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
- OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.