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Дефіцит квитків на поїзди: Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів

Дефіцит квитків на поїзди: Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів

24 лип 2025, 20:11
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Укрзалізниця посилює контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.

Перевізник заявив, що останніми днями отримав низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира.

Відтак Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою: на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

Відомство заявило, що має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

  • для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;
  • сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
  • OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.

Джерело: Ракурс


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