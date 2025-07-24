Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки повернула до уряду подання на призначення Цивінського

https://racurs.ua/ua/n208058-komisiya-z-vidboru-golovy-buro-ekonomichnoyi-bezpeky-povernula-do-uryadu-podannya-na-pryznachennya.html

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Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки повернула до Кабміну подання на призначення очільником БЕБ Олександра Цивінського.

Як повідомив член комісії Донатас Маласкевічюс, це саме повернення вже внесеного раніше подання:

Ми не надсилали жодного нового подання, бо в цьому немає ані юридичної можливості, ані потреби".

Уряд не звертався до комісії з проханням подати нові чи додаткові кандидатури замість Цивінського. Кабмін тільки повернув матеріали щодо Цивінського «для вжиття відповідних заходів».

Оригінали цих матеріалів передали до уряду 21 липня.

Детектив НАБУ виграв конкурс на директора БЕБ наприкінці червня. Однак уряд відмовився затверджувати його кандидатуру й попросив комісію повторно подати кандидатури — комісія відмовилась.

Цивінський подякував комісії «за принципову позицію та надану інформацію».

У публікації детектив оприлюднив свої запити до Кабміну стосовно непризначення його на посаду та отримані офіційні відповіді.