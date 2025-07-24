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Ракурс
У Харкові другий день поспіль люди виходять на акцію протесту проти закону щодо САП і НАБУ

У Харкові другий день поспіль люди виходять на протест проти закону щодо САП і НАБУ (ФОТО, ВІДЕО)

24 лип 2025, 19:28
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У Харкові другий день поспіль люди виходять на акцію протесту проти закону щодо САП і НАБУ.

24 липня на мітинг на площі Свободи вийшли близько 250 людей із різноманітними плакатами проти закону № 12414.

Учасники мітингу скандують «Руки геть від НАБУ», «Відміняй», «Україна не росія», «На@уя мені система, що працює проти мене», «Ні таким законам».

Вимоги незмінні — повернути Верховну Раду з канікул і скасувати закон 12414, що позбавляє самостійності українські антикорупційні правоохоронні органи НАБУ і САП.

Джерело: Ракурс


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