В Харькове второй день подряд люди выходят на акцию протеста против закона по САП и НАБУ

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У Харкові другий день поспіль люди виходять на акцію протесту проти закону щодо САП і НАБУ.

24 липня на мітинг на площі Свободи вийшли близько 250 людей із різноманітними плакатами проти закону № 12414.

Учасники мітингу скандують «Руки геть від НАБУ», «Відміняй», «Україна не росія», «На@уя мені система, що працює проти мене», «Ні таким законам».

Вимоги незмінні — повернути Верховну Раду з канікул і скасувати закон 12414, що позбавляє самостійності українські антикорупційні правоохоронні органи НАБУ і САП.