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В Харькове второй день подряд люди выходят на акцию протеста против закона по САП и НАБУ

В Харькове второй день подряд люди выходят на протест против закона по САП и НАБУ (ФОТО, ВИДЕО)

24 июл 2025, 19:28
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У Харкові другий день поспіль люди виходять на акцію протесту проти закону щодо САП і НАБУ.

24 липня на мітинг на площі Свободи вийшли близько 250 людей із різноманітними плакатами проти закону № 12414.

Учасники мітингу скандують «Руки геть від НАБУ», «Відміняй», «Україна не росія», «На@уя мені система, що працює проти мене», «Ні таким законам».

Вимоги незмінні — повернути Верховну Раду з канікул і скасувати закон 12414, що позбавляє самостійності українські антикорупційні правоохоронні органи НАБУ і САП.

Источник: Ракурс


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