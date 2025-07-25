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Знищення російського дрона, скріншот відео
Знищення російських безпілотників дронами-перехоплювачами показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208080-znyschennya-rosiyskyh-bezpilotnykiv-dronamy-perehopluvachamy-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку бійці бригади «Форпост» застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей противника, таких як безпілотники Zala, Supercam, «Орлан» та «Молнія».
Відповідне відео сьогодні, 25 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Після виявлення ворожого апарата оператори запускають перехоплювач, який знешкоджує БпЛА прямим зіткненням. Завдяки цьому окупантів позбавляють можливості вести повітряну розвідку та завдавати ударів, — зазначають у ДПСУ.