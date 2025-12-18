Ракурсhttps://racurs.ua/
Сенат США утвердил оборонный бюджет из 800 млн дол. для помощи Украине. Фото:
Сенат США утвердил оборонный бюджет с помощью Украинеhttps://racurs.ua/n210954-senat-ssha-utverdil-oboronnyy-budjet-s-pomoschu-ukraine.htmlРакурс
Сенат Сполучених Штатів Америки остаточно ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік.
Цим законопроектом визначаються оборонні витрати на суму у 901 млрд дол. У документі американські законодавці заклали 800 млн дол. на допомогу Україні. За проголосували 77 сенаторів, а 20 проти. Не підтримали документ двоє представників Республіканської партії та 18 демократів. Про це повідомили видання Associated Press та Washington Post.
У Білому домі зазначили, що оборонний бюджет відповідає пріоритетам національної безпеки президента Дональда Трампа. Закон наполягає на збереженні кількості американських військ у Європі на поточному рівні та продовженні військової допомоги Україні.
Також очікується, що новий закон скасує деякі рішення Пентагону й дозволить надати Україні по 400 млн дол. протягом наступних двох років. Гроші підуть на виробництво зброї, яка передадуть Україні.
Схвалений Сенатом щорічний закон про оборону ще має підписати Дональд Трамп.
Нагадаємо, 11 вересня Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, де передбачили 892,6 млрд дол. У цей бюджет тоді заклали 400 млн дол. на програму допомоги Україні у сфері безпеки.
Джерела: Associated Press, Washington Post