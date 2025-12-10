Польша может передать Украине свои МиГ-29. Фото:

Польща може передати Україні свої радянські винищувачі.

Наразі Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах. Про це повідомили в Генштабі Польщі.

Зазначається, що передача літаків буде «частиною політики НАТО про підтримку України та посилення безпеки східного флангу Альянсу». Однак польська влада не ухвалила остаточного рішення про передачу МіГ-29.

Крім того, обговорюється надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.

Нагадаємо, восени 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не схвалює передачу Україні винищувачів МіГ-29, бо ці літаки потрібні самій Польщі, бо захищають польське небо.