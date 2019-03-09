Глава Европарламента допустил перенос сроков выхода Великобритании из состава ЕС

Председатель Европарламента Антонио Таяни. Фото: Коммерсант

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Сроки проведения Brexit (Брекзит) могут быть перенесены не более чем на несколько недель.

Крайним сроком станет начало июля. При этом Лондон должен объяснить Брюсселю причину переноса выхода Великобритании из Европейского Союза. Об этом 9 марта заявил изданию немецкой медиагруппы Funke глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает DW.

По словам чиновника, необходимо в любом случае избежать хаотического Брекзита, который может состояться без заключения соглашения с ЕС. Таяни уверен, что такое развитие событий стало бы «катастрофой для британской экономики». Также он исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе хотят решить ирландский вопрос и поэтому отложить Брекзит могут до 2021 года. В Брюсселе считают, что замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма «бекстоп».

Напомним, 28 февраля палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Терезы Мэй позволить ей выполнять план действий во время переговоров с Брюсселем по соглашению о Brexit