Парламент Великобритании утвердил план Мэй, который может отсрочить Brexit

Мэй в парламенте Великобритании, фото — BBC

https://racurs.ua/n118747-parlament-velikobritanii-utverdil-plan-mey-kotoryy-mojet-otsrochit-brexit.html

Racurs.ua

Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Терезы Мэй разрешить ей выполнять план действий во время переговоров с Брюсселем относительно Brexit (Брекзит).

План Мэй, который может отсрочить Brexit, поддержали 502 депутата, сообщает The Guardian.

Тереза ​​Мэй намерена 12 марта вынести на голосование соглашение о Brexit, которое в декабре 2018 года одобрили лидеры ЕС. Если результат будет отрицательным, глава правительства на следующий день предложит провести голосование по варианту Brexit без соглашения. В случае отклонения и этого решения Мэй предлагает парламенту перенести дату Brexit. Голосование по этому вопросу состоится 14 марта.

Напомним, что 24 февраля Мэй объявила, что повторное голосование британского парламента относительно соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit состоится до 12 марта.

Премьер-министру так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить соглашение об условиях Brexit и дальнейшее сотрудничество между Лондоном и Брюсселем.

Парламент требует, чтобы в текст соглашения, которое утвердили на ноябрьском саммите ЕС, были внесены изменения, касающиеся механизма «бэкстоп», который сохранит членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Это обусловлено желанием Лондона не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

При этом в Евросоюзе, несмотря на усилия Мэй и ее кабинета, не согласные вносить в документ любые коррективы или давать юридически обязывающие заверения по поводу того, что действие «бэкстоп» будет жестко ограничено во времени.