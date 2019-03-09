Баллистическая ракета. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n119160-severnaya-koreya-mojet-gotovit-pusk-novoy-ballisticheskoy-rakety-v-blijayshem-buduschem-smi-foto.html

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Запуск баллистической ракеты может состояться на территории Корейской Народно-Демократической Республики в ближайшем будущем.

Снимки секретного объекта вблизи Пхеньяна свидетельствуют о подготовке северокорейских ученых к запуску ракеты. Об этом сообщает американское радио NPR.

На фотографиях изображены грузовые авто и легковушки, которые припаркованы возле объекта. Рядом расположены железнодорожные вагоны, где также установлены два крана.

По словам одного из ученых Института международных исследований в Калифорнии Джеффри Льюиса, который занимается научным проектом по ядерному вооружению КНДР, вся вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что Пхеньян работает над строительством новой баллистической ракеты.

Напомним, Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохе после того, как на саммите во Вьетнаме Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли договоренностей на саммите во Вьетнаме. Работы происходят на стартовой площадке Тонгчанг.