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Баллистическая ракета. Фото: ТАСС

Северная Корея может готовить пуск новой баллистической ракеты в ближайшем будущем — СМИ (ФОТО)

9 мар 2019, 09:21
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Запуск баллистической ракеты может состояться на территории Корейской Народно-Демократической Республики в ближайшем будущем.

Снимки секретного объекта вблизи Пхеньяна свидетельствуют о подготовке северокорейских ученых к запуску ракеты. Об этом сообщает американское радио NPR.

На фотографиях изображены грузовые авто и легковушки, которые припаркованы возле объекта. Рядом расположены железнодорожные вагоны, где также установлены два крана.

По словам одного из ученых Института международных исследований в Калифорнии Джеффри Льюиса, который занимается научным проектом по ядерному вооружению КНДР, вся вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что Пхеньян работает над строительством новой баллистической ракеты.

Ракетный полигон в КНДР. Фото: npr.org

Напомним, Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохе после того, как на саммите во Вьетнаме Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли договоренностей на саммите во Вьетнаме. Работы происходят на стартовой площадке Тонгчанг.


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