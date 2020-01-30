Главные новости 30 января: ЧП из-за коронавируса и дело Шеремета. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n132945-glavnye-novosti-za-30-yanvarya-voz-obyavila-chrezvychaynoe-polojenie-iz-za-koronavirusa-a-delo.html

Ракурс

Главными новостями четверга, 30 января, стало введение чрезвычайного положения из-за смертельного коронавируса, а также заявление генпрокурора о том, что по делу Павла Шеремета собрано недостаточно доказательств.

Из-за стремительного распространения коронавируса за пределы Китая Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайное положение международного уровня. Организация обеспокоена тем, что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения. ВОЗ призвала поддерживать такие страны, ускорить разработку вакцины, бороться с фейками о вирусе и обмениваться информацией о новом типе коронавируса.

При этом китайские медики говорят, что на разработку вакцины от коронавируса уйдет несколько месяцев. По словам эпидемиолога Ли Ланцзюаня, специалистам понадобится минимум три месяца для разработки вакцины. По состоянию на 30 января подтверждено 7 тыс. 834 случая заражения коронавирусом, 170 из них — летальные.

Тем временем из Китая эвакуировали первых украинцев. 158 наших граждан чартерным рейсом вывезли из китайского города Санья, который расположен на туристическом острове Хайнань. По прилету украинцы рассказали, что на острове паники не было и отдых в Китае им понравился. А некоторые даже пожаловались на отмену экскурсий.

Также сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нужно собрать дополнительные доказательства. Тех доказательств, которые сейчас имеют на руках правоохранители, недостаточно, чтобы передать в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства Шеремета, считает Рябошапка.