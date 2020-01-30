Головні новини 30 січня: надзвичайний стан через коронавірус і справа Шеремета. Фото: Reuters

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Головними новинами четверга, 30 січня, стало введення надзвичайного стану через смертельний коронавірус, а також заява генпрокурора про те, що у справі Павла Шеремета зібрано недостатньо доказів.

Через стрімке поширення коронавірусу за межі Китаю Всесвітня організації охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня. Організація стурбована тим, що вірус може потрапити до країн зі слабкою системою охорони здоров’я. ВООЗ закликала підтримувати такі держави, прискорити розробку вакцини, боротися з фейками про вірус і обмінюватися інформацією про новий тип коронавірусу.

Водночас китайські медики кажуть, що розробляти вакцину від коронавірусу будуть декілька місяців. За словами епідеміолога Лі Ланцзюаня, фахівцям знадобиться щонайменше три місяці для розробки вакцини. Станом на 30 січня підтверджено 7 тис. 834 випадки зараження коронавірусом, 170 з них — летальні.

Тим часом з Китаю евакуювали перших українців. 158 наших громадян чартерним рейсом вивезли з китайського міста Санья, яке розташований на туристичному острові Хайнань. Після прильоту українці розповіли, що на острові паніки не було і відпочинок в Китаї їм сподобався. А деякі навіть поскаржилися на скасування екскурсій.

Також сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета потрібно зібрати додаткові докази. Тих доказів, які наразі мають на руках правоохоронці, недостатньо, щоб передати до суду справи за звинуваченням виконавців та організаторів вбивства Шеремета, вважає Рябошапка.