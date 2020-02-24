Рінат Ахметов. Фото: Національний Банк Новин

https://racurs.ua/ua/n134172-ahmetov-dav-svidchennya-v-nabu-u-spravi-onyschenka.html

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Український олігарх Рінат Ахметов відвідував Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 11 лютого для дачі показань у якості свідка. Тепер стало відомо, у рамках якого саме кримінального провадження допитували олігарха.

Ахметов давав свідчення у справі колишнього нардепа Олександра Онищенка, повідомляють «Українські новини», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Джерело повідомило журналістам, що олігарх був допитаний у рамках справи про плівки Онищенка.

Ахметов був викликаний на допит, так як на записах колишній президент України Петро Порошенко згадував ім’я олігарха.

У НАБУ заявили про готовність перевірити запис розмови Онищенка з Порошенком, у якій йшлося про колишнього міністра екології Миколу Злочевського, якщо нардеп-утікач надасть оригінали плівок.

Як відомо, слідство підозрює Онищенка в організації і керівництві злочинною групою, яка з січня 2013 року по липень 2016 року незаконно заволоділа 1,6 млрд грн, які були отримані від реалізації природного газу.