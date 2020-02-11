Ахметова помітили в НАБУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n133516-ahmetova-pomityly-v-nabu-zmi-foto.html

Ракурс

Рінат Ахметов, український олігарх, приїжджав в Національне антикорупційне бюро (НАБУ). На виході з бюро його сфотографували журналісти.

На фото видно, як він виходить з будівлі НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний «Мерседес». Про це повідомляє Bihus.info.

У Національному антикорупційному бюро відмовилися коментувати візит олігарха. Журналісти припускають, що його приїзд може бути пов’язаний з діяльністю його компанії — ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом співробітникам підприємства. Їх підозрюють у впровадженні так званої формули «Роттердам+", яка істотно збільшила вартість електроенергії для кінцевих споживачів і завдала державі збитків на 19 млрд грн.

Двох співробітників ДТЕК оголосили в розшук, одного затримали і ще одного арештували заочно.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що Рінат Ахметов, найбагатша людина України, продовжує контролювати туристичний бізнес в Криму, який у 2014 році анексувала Російська Федерація. Підприємець може зберігати контроль над санаторієм «Ай-Даніль», резиденцією «Новий Кучук-Кой» і дитячим табором «Берег». Це відбувається в обхід санкцій Європейського союзу.