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Ахметова помітили в НАБУ. Фото: 24 канал

Ахметова помітили в НАБУ — ЗМІ (ФОТО)

11 лют 2020, 13:46
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Рінат Ахметов, український олігарх, приїжджав в Національне антикорупційне бюро (НАБУ). На виході з бюро його сфотографували журналісти.

На фото видно, як він виходить з будівлі НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний «Мерседес». Про це повідомляє Bihus.info.

Ахметова помітили в НАБУ. Фото: Bihus.info

У Національному антикорупційному бюро відмовилися коментувати візит олігарха. Журналісти припускають, що його приїзд може бути пов’язаний з діяльністю його компанії — ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом співробітникам підприємства. Їх підозрюють у впровадженні так званої формули «Роттердам+", яка істотно збільшила вартість електроенергії для кінцевих споживачів і завдала державі збитків на 19 млрд грн.

Ахметова помітили в НАБУ. Фото: Bihus.info

Двох співробітників ДТЕК оголосили в розшук, одного затримали і ще одного арештували заочно.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що Рінат Ахметов, найбагатша людина України, продовжує контролювати туристичний бізнес в Криму, який у 2014 році анексувала Російська Федерація. Підприємець може зберігати контроль над санаторієм «Ай-Даніль», резиденцією «Новий Кучук-Кой» і дитячим табором «Берег». Це відбувається в обхід санкцій Європейського союзу.


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