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Ахметова заметили в НАБУ. Фото: 24 канал

Ахметова заметили в НАБУ — СМИ (ФОТО)

11 фев 2020, 13:46
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Ринат Ахметов, украинский олигарх, приезжал в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). На выходе из бюро его сфотографировали журналисты.

На фото видно, как он выходит из здания НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный «Мерседес». Об этом сообщает Bihus.info.

Ахметова заметили в НАБУ. Фото: Bihus.info

Ахметова заметили в НАБУ. Фото: Bihus.info

В Национальном антикоррупционном бюро отказались комментировать визит олигарха. Журналисты предполагают, что его приезд может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам предприятия. Их подозревают во внедрении так называемой формулы «Роттердам+", которая существенно увеличила стоимость электроэнергии для конечных потребителей и нанесла государству убытков на 19 млрд грн.

Двух сотрудников ДТЭК объявили в розыск, один задержан и еще один арестован заочно.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, продолжает контролировать туристический бизнес в Крыму, который в 2014 году аннексировала Российская Федерация. Предприниматель может сохранять контроль над санаторием «Ай-Даниль», резиденцией «Новый Кучук-Кой» и детским лагерем «Берег». Это происходит в обход санкций Европейского союза.


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