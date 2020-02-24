Ахметов дал показания в НАБУ по делу Онищенко — СМИhttps://racurs.ua/n134172-ahmetov-dal-pokazaniya-v-nabu-po-delu-onischenko.htmlРакурс
Украинский олигарх Ринат Ахметов посещал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 11 февраля для дачи показаний в качестве свидетеля. Теперь стало известно, по какому именно уголовному производству допрашивали олигарха.
Ахметов давал свидетельские показания по делу бывшего нардепа Александра Онищенко, сообщают «Українські новини», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Источник сообщил журналистам, что олигарх был допрошен в рамках дела о пленках Онищенко.
Ахметов был вызван на допрос, так как на записях бывший президент Украины Петр Порошенко упоминал имя олигарха.
В НАБУ заявили о готовности проверить запись разговора Онищенко с Порошенко, в которой шел разговор о бывшем министре экологии Николае Злочевском, если нардеп-беглец предоставит оригиналы пленок.
Как известно, следствие подозревает Онищенко в организации и руководстве преступной группой, которая с января 2013 года по июль 2016 года незаконно завладела 1,6 млрд грн, которые были получены от реализации природного газа.