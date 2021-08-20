У шимпанзе длиннее шаги, чем у людей

https://racurs.ua/n159069-dlinnye-nogi-ne-pomogli-ludyam-ne-udalos-prevzoyti-obezyan-v-dline-shagov.html

Ракурс

Люди, даже самые высокие, по сравнению с ближайшими родственниками-приматами делают относительно короткие шаги.

Долгое время считалось, что у людей относительно длинные шаги, необходимые для эффективности ходьбы, однако оказалось, что в случае, если бы люди имели те же размеры, что и шимпанзе, шаги обезьян были бы заметно длиннее. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на исследование американских ученых.

Ученые с помощью съемок с испольщовнием 3D-технологий реконструировали шаги людей и шимпанзе. После этого исследователи в своей модели уменьшили людей к размеру шимпанзе. Оказалось, что хотя ноги людей пропорционально на 112% длиннее, их шаги были на 26,7% короче.

Дело в том, что, в отличие от людей, которые во время шагов почти не возвращают таз — на 8 градусов, шимпанзе вращали бедра на угол между 28 и 61 градусами. Когда исследователи проверили, насколько большее вращение таза позволяло увеличить шаг, оказалось, что у шимпанзе этот показатель был в 5,4 раза больше, чем у людей.

Я думаю, что шимпанзе используют вращение таза, чтобы «выжать» каждую частичку длины шага, иначе их шаг был бы очень маленьким, — отмечает один из исследователей.

По словам ученого, обезьяны обычно ходят на сгорбленных ногах, что естественным образом укорачивает их шаг.

Я не думаю, что есть много других вариантов, кроме вращения таза, учитывая их анатомические ограничения, — добавил он.

Что касается людей, то, по мнению исследователей, нашему виду пришлось отказаться от вращения таза во время ходьбы, поскольку экстремальное вращение бедер может нарушить естественный ход рук и ног, которые уравновешивают друг друга, что будет заставлять мышцы работать интенсивнее и сделает ходьбу менее эффективной.

Это не та цена, которую стоит платить за увеличение длины шага, подчеркивают исследователи.

Истояник: EurekAlert