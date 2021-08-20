Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
Зеленский присоединился к спортивному челленджу и передал эстафету Бубке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n159068-zelenskiy-prisoedinilsya-k-sportivnomu-chellendju-i-peredal-estafetu-bubke-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, принял участие в спортивном Челендже «Здоровая Украина 30», в рамках которого, будучи одетым в вышиванку, выполнил упражнения на брусьях.
Соответствующее видео опубликовано на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.
Далее Зеленский передал челлендж Национальному олимпийскому комитету Украины.
Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету! — заявил Зеленский в конце видео.
В рамках челленджа «Здоровая Украина 30» нужно:
- одеть вышиванку;
- выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;
- обозначить человека, которому затем передается челлендж.
Напомним, в 2018 году в РФ школьная учительница спровоцировала появление челленджа, в рамках которого ученики начали оставлять надписи «Путин — вор» на досках и тетрадях.
.