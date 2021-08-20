Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n159068-zelenskiy-prisoedinilsya-k-sportivnomu-chellendju-i-peredal-estafetu-bubke-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, принял участие в спортивном Челендже «Здоровая Украина 30», в рамках которого, будучи одетым в вышиванку, выполнил упражнения на брусьях.

Соответствующее видео опубликовано на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук.

Далее Зеленский передал челлендж Национальному олимпийскому комитету Украины.

Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету! — заявил Зеленский в конце видео.

В рамках челленджа «Здоровая Украина 30» нужно:

одеть вышиванку;

выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;

обозначить человека, которому затем передается челлендж.

Напомним, в 2018 году в РФ школьная учительница спровоцировала появление челленджа, в рамках которого ученики начали оставлять надписи «Путин — вор» на досках и тетрадях.