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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Зеленський долучився до спортивного челенджу і передав естафету Бубці (ВІДЕО)

20 сер 2021, 17:53
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Володимир Зеленський, президент України, взяв участь у спортивному челенджі «Здорова Україна 30», в межах якого, будучи одягненим у вишиванку, виконав вправи на брусах.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Далі Зеленський передав челендж Національному олімпійському комітету України.

Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! — заявив Зеленський наприкінці відео.

В межах челенджу «Здорова Україна 30» потрібно:


  • одягнути вишиванку;
  • виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;
  • позначити людину, якій далі передається челендж.

Нагадаємо, у 2018 році в РФ шкільна вчителька спровокувала появу челенджу, в межах якого учні почали залишати написи «Путін — злодій» на дошках та зошитах.

Джерело: Ракурс


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