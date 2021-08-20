Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159068-zelenskyy-doluchyvsya-do-sportyvnogo-chelendju-i-peredav-estafetu-bubci-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, взяв участь у спортивному челенджі «Здорова Україна 30», в межах якого, будучи одягненим у вишиванку, виконав вправи на брусах.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Далі Зеленський передав челендж Національному олімпійському комітету України.

Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! — заявив Зеленський наприкінці відео.

В межах челенджу «Здорова Україна 30» потрібно:

одягнути вишиванку;

виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;

позначити людину, якій далі передається челендж.

Нагадаємо, у 2018 році в РФ шкільна вчителька спровокувала появу челенджу, в межах якого учні почали залишати написи «Путін — злодій» на дошках та зошитах.