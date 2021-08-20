У шимпанзе довші кроки, ніж у людей

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Ракурс

Люди, навіть найвищі, у порівнянні з найближчими родичами-приматами роблять відносно короткі кроки.

Довгий час вважалося, що в людей відносно довгі кроки, необхідні для ефективності ходьби, проте виявилося, що в разі, якби люди мали ті ж розміри, що й шимпанзе, кроки мавп були б помітно довшими. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на дослідження американських учених.

Учені за допомогою зйомок з використанням 3D-технологій реконструювали кроки людей та шимпанзе. Після цього дослідники у своїй моделі зменшили людей до розміру шимпанзе. Виявилося, що хоча ноги людей пропорційно на 112% довші, їхні кроки були на 26,7% коротшими.

Річ у тім, що, на відміну від людей, які під час кроків майже не повертають таз — лише на 8 градусів, шимпанзе повертали стегна на кут між 28 і 61 градусами. Коли дослідники перевірили, наскільки більше обертання тазу дозволяло збільшити крок, виявилося, що у шимпанзе цей показник був у 5,4 раза більшим, ніж у людей.

Я думаю, що шимпанзе використовують обертання тазу, щоб «вичавити» кожну частку довжини кроку, інакше їхній крок був би дуже маленьким, — зазначає один із дослідників.

За словами ученого, мавпи зазвичай ходять на згорблених ногах, що природним чином укорочує їх крок.

Я не думаю, що є багато інших варіантів, крім обертання тазу, враховуючи їх анатомічні обмеження, — додав він.

Щодо людей, то, на думку дослідників, нашому виду довелося відмовитися від обертання тазу під час ходьби, оскільки екстремальне обертання стегон може порушити природний хід рук і ніг, які врівноважують одне одного, що змушувати м’язи працювати інтенсивніше і зробить ходьбу менш ефективною.

Це не та ціна, яку варто платити за збільшення довжини кроку, наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert