Чи продовжив суд домашній арешт Медведчуку за держзраду — рішення

https://racurs.ua/ua/n159567-chy-prodovjyv-sud-domashniy-aresht-medvedchuku-za-derjzradu-rishennya.html

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Віктору Медведчуку, проросійському політику та куму президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, продовжили домашній арешт у справі про державну зраду.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення у четвер, 2 вересня. Домашній арешт народного депутата з фракції ОПЗЖ пролонгували ще на 60 діб — до 28 жовтня Медведчук носитиме електронний браслет. Голова політради ОПЗЖ вкотре заявив, що не згідний з рішенням служителів Феміди.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення.

Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів,

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,



антиукраїнська діяльність.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.