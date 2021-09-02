Pfizer почала випробування нових таблеток від COVID на людях

https://racurs.ua/ua/n159566-pfizer-pochala-vyprobuvannya-novyh-tabletok-vid-covid-na-ludyah.html

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Таблетки від COVID-19 почала випробовувати на людях американська фармакологічна компанія Pfizer — виробник препаратів імунопрофілактики заявив про старт лабораторних випробувань своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від коронавірусної інфекції.

Pfizer повідомила, що в її останньому дослідженні на середній і пізній стадії братимуть участь 1 тис. 140 негоспіталізованих дорослих з діагнозом COVID-19, які не схильні до ризику важкого перебігу хвороби. Пацієнти, які беруть участь у випробуванні, отримають таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низьку дозу ритонавіру, старих ліків, які широко використовуються в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції. Про це пише Reuters.

Препарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

У липні компанія Pfizer розпочала другий етап випробування PF-07321332 на дорослих з інфекцією COVID-19, які піддаються високому ризику важкого захворювання через наявність хронічних хвороб, таких як діабет. Перші результати дослідження Pfizer отримає восени.

Суперником Pfizer виступає компанія Merck, яка разом із швейцарським фармацевтичним холдингом Roche Holding AG заявила про нове дослідження, під час якого вивчатиметься експериментальний препарат молнупіравір для профілактики COVID-19 серед дорослих, які перебувають у тому ж будинку, що й особи, в яких діагностована симптоматична коронавірусна інфекція.

Нагадаємо, на сьогодні препарат Veklury, відомий під загальною назвою ремдесивір, виробника Gilead Sciences Inc, є єдиним схваленим противірусним засобом для лікування COVID-19 в Сполучених Штатах.

Джерело: Reuters