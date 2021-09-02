Pfizer начала испытания новых таблеток от COVID на людях

https://racurs.ua/n159566-pfizer-nachala-ispytaniya-novyh-tabletok-ot-covid-na-ludyah.html

Ракурс

Таблетки от COVID-19 начала испытывать на людях американская фармкомпания Pfizer — производитель препаратов иммунопрофилактики заявил о старте лабораторных испытаний своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от коронавирусной инфекции.

Pfizer сообщила, что в ее последнем исследовании на средней и поздней стадии будут участвовать 1 тыс. 140 негоспитализированных взрослых с диагнозом COVID-19, которые не подвержены риску тяжелого протекания болезни. Пациенты, участвующие в испытании, получат таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкую дозу ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции. Об этом пишет Reuters.

Препарат Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

В июле компания Pfizer начала второй этап испытания PF-07321332 на взрослых с инфекцией COVID-19, которые подвергаются высокому риску тяжелого заболевания из-за наличия хронических болезней, таких как диабет. Первые результаты исследования Pfizer получит осенью.

Соперником Pfizer выступает компания Merck, которая вместе со швейцарским фармацевтическим холдингом Roche Holding AG заявила о новом исследовании, в ходе которого будет изучаться экспериментальный препарат молнупиравир для профилактики COVID-19 среди взрослых, которые находятся в том же доме, что и лица, у которых диагностирована симптоматическая коронавирусная инфекция.

Напомним, на сегодня препарат Veklury, известный под общим названием ремдесивир, производителя Gilead Sciences Inc, является единственным одобренным противовирусным средством для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.

Источник: Reuters