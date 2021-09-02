Продлил ли суд домашний арест Медведчуку за госизмену — решение

https://racurs.ua/n159567-prodlil-li-sud-domashniy-arest-medvedchuku-za-gosizmenu-reshenie.html

Ракурс

Виктору Медведчуку, пророссийскому политику и куму президента страны-агрессора России Владимира Путина, продлили домашний арест по делу о государственной измене.

Печерский районный суд Киева принял решение в четверг, 2 сентября. Домашний арест народного депутата из фракции ОПЗЖ пролонгировали еще на 60 суток — до 28 октября Медведчук будет носить электронный браслет. Председатель политсовета ОПЗЖ снова заявил, что не согласен с решением служителей Фемиды.

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Среди предъявленных ему обвинений:

покушение на хищение природных ресурсов,

передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну,



антиукраинская деятельность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные журналистами записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.