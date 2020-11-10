Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус. Фото: progolovne.ck.ua

https://racurs.ua/ua/n146323-pozytyvnyy-test-na-covid-19-otrymav-mer-cherkas-bondarenko.html

Ракурс

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас, став ще один високопоставленим українським чиновником, який заразився коронавірусом.

Міський голова здав позитивний тест на COVID-19. Хвороба протікає безсимптомно, а сам мер перебуває на самоізоляції з 5 листопада. Саме того дня від здавав тест. Про це Бондаренко 10 листопада повідомив на власній сторінці у Facebook.

Почуваю себе добре. Працюю дистанційно, розбираюся з документами, — йдеться в повідомленні.

За два тижні Бондаренко має брати участь у виборах, оскільки 22 листопада в Черкасах відбудеться другий тур виборів міського голови. За мерське крісло будуть боротися чинний міський голова Бондаренко і кандидат від «Голосу» Віктор Євпак.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що у президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус. Глава держави повідомив, що почуває себе добре й працюватиме дистанційно. Також 9 листопада стало відомо про інфікування COVID-19 глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра фінансів Сергія Марченка та міністра оборони Андрія Тарана.

Раніше коронавірус підхопи міський голова Віталій Кличко. Столичний градоначальник перебуває на самоізоляції.