Миссию Украины при НАТО официально возглавила женщина. Фото: Укринформ

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Главой миссии Украины при НАТО стала женщина — президент Владимир Зеленский назначил на эту должность бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

Должность главы миссии Украины при Североатлантическом альянсе была вакантной с августа 2019 года. О назначении Галибаренко говорится в указе, который 30 июля был опубликован на сайте главы государства.

Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО, — говорится в документе.

Последним полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, а после него обязанности главы миссии исполнял Алексей Селин. В 2020 году и. о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании 20 июля и назначил на эту должность Вадима Пристайко. Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Британии Петром Порошенко в августе 2015 года.

Кроме того, сегодня президент Зеленский подписал ряд указов о назначении Василия Гамянина послом в Индонезии, Василия Боднара послом в Турции, Василия Химинця послом в Австрии и посла Украины в Кении Андрея Праведника послом в Объединенной Республике Танзания по совместительству.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в военном руководстве — уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнийчука, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Объединенных сил Владимира Кравченко. Новым начальником Генштаба ВСУ глава государства назначил Сергея Шаптала, а новым командующим Объединенных сил — Александра Павлюка.