Вітамін D — найцікавіший і найнесподіваніший вітамін

https://racurs.ua/ua/2874-ponad-80-ukrayinciv-maut-deficyt-vitaminu-d-likar-pro-te-yak-pravylno-vyyavlyaty-ta-scho-z-cym.html

Ракурс

«Це найцікавіший і найнесподіваніший вітамін, з яким мені довелося працювати», — зазначив німецький хімік Адольф Віндаус, який у 1928 році отримав Нобелівську премію за відкриття та синтез вітаміну D.

На тлі пандемії з'являється дедалі більше досліджень про те, що ті чи інші вітаміни, мікроелементи допомагають протистояти коронавірусу, знижують ризик ускладнень при COVID-19. Мабуть, чи не найбільше уваги отримав вітамін D. І це недивно, адже зазначена сполука відіграє важливу роль у профілактиці багатьох захворювань. Сонячний вітамін необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей, у вагітних і літніх людей запобігає остеопорозу, підвищує захисні функції організму до бактерій і вірусів. Від нього залежать засвоєння кальцію і магнію, робота нирок. Він необхідний для підтримки нормального рівня деяких нейромедіаторів у головному мозку, зокрема серотоніну — «гормону щастя». Нещодавні дослідження продемонстрували, що достатній рівень вітаміну D пов’язаний із зниженням ризику розвитку ряду онкологічних захворювань, цукрового діабету, розсіяного склерозу, серцево-судинних захворювань. На жаль, в Україні дефіцит вітаміну D серед населення є дуже поширеним та яскраво вираженим — попереджають лікарі.

Про те, які лабораторні аналізи достовірно показують рівень вітаміну D, про безпечні дози, COVID-19 та особливості прийому для зменшення ризику переломів при остеопорозі — докторка медичних наук, професорка Наталія Григор’єва (Інститут геронтології ім. Д.Чеботарьова НАМНУ).

Хто ти такий, вітаміне D?

Якщо раніше вважалося, що вітамін D — це одна сполука, то наразі ми розуміємо, що це група біологічно активних сполук (мінімум шість вітамерів — різних хімічних форм одного вітаміну) та понад 50 метаболітів. Серед них найзначущими для організму людини є дві сполуки — вітамін Д2 (його ми отримуємо з рослинною їжею) і вітамін Д3 (синтезується в шкірі, а також надходить із їжею тваринного походження).

Не зовсім вітамін?Вітамін D продовжують називати вітаміном, але накопичується дедалі більше даних про те, що він є прогормоном. Чому не вітаміном? Він не є кофактором ферментів (як більшість вітамінів), може сам синтезуватися в організмі (синтезується подібно до кортикостероїдів). Як інші гормони, зв'язується з рецепторами далеко від того місця, де синтезується. На сьогодні рецептори до вітаміну D виявлено майже у 40 органах, це дає можливість реалізувати багатогранний спектр його активності.

Більша частка вітаміну D мала б синтезуватися у шкірі людини, менша — надходити з їжею. Але через сучасні реалії (забруднення навколишнього середовища, урбанізація, збільшення кількості людей літнього віку, в яких синтез вітаміну у шкірі значно знижується) структура надходження вітаміну D змінюється.

Які ефекти чинить вітамін D в нашому організмі? Це скелетні ефекти — багатогранна дія на кістково-м'язову систему. А також антибактеріальний, антидепресивний, антицитокіновий (протизапальний), гіпотензивний, нормоглікемічний (інсулін), анальгетичний, ліполітичний, імуномодулюючий.

Україна — в зоні тотального дефіциту

На жаль, у світі споживання вітаміну D загалом перебуває на низькому рівні. Про це свідчать дані світових досліджень, а також дані Міжнародної асоціації остеопорозу. Винятків небагато, наприклад, Норвегія та країни Азії.

А що в Україні? Ми маємо критичні дані. Рівень 25-гідроксивітаміну D в сироватці крові — це основний метаболіт, який ми визначаємо для встановлення дефіциту (в лабораторіях часто позначається як 25-(OH)D. — Ред.), є надзвичайно низьким. Основна маса наших співгромадян перебувають у зоні дефіциту вітаміну D — 81,5%, у 13,6% українців виявлено недостатність і лише у 4,6% — норму.

Як у мене справи з вітаміном D: оцінюємо статус

Який рівень вітаміну D вважається нормою? Це питання викликає багато дискусій. Наприклад, рекомендації трьох відомих товариств різняться. Рекомендації Центральної Європи (2013 р.) є дещо вищими, ніж Інституту медицини (2010 р.) і Світові рекомендації щодо рахіту (2016 р.). Чому так? Тому що ставляться різні завдання. Перше — це загальне здоров'я, а друге — щодо певних компонентів здоров'я. Нещодавно було здійснено цікаве дослідження. Згідно з отриманими даними, для того щоб ефективно профілактувати рахіт, нам потрібно забезпечувати у сироватці крові рівень вітаміну D мінімум 25 нг/мл, остеопоротичні переломи — 20, депресію — 30, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання — 32, інфекції дихальних шляхів — 38, рак — 40 нг/мл.

Норми вітаміну D увесь час переглядають і підвищують. Є дві одиниці вимірювання його вмісту у сироватці крові — нмоль/л або нг/мл.

Міжнародний інститут медицини та комітет ендокринологів зі створення настанов з клінічної практики (2011 р.) так класифікують статус вітаміну D:

дефіцит (менш як 50 нмоль/л, або менш як 20 нг/мл);

недостатність (50–75 нмоль/л, 20–30 нг/мл);

норма (75–125 нмоль/л, 30–50 нг/мл).

Який лабораторний аналіз краще здавати?Саме рівень 25-гідроксивітаміну D у сироватці крові є відображенням реальної картини. Чому, скажімо, не 1,25-дигідроксивітаміну D (1,25-(OH)2D)? Річ у тім, що рівень 25-(OH)D показує як утворення вітаміну D у шкірі, так і надходження з їжею. Період напіввиведення цього метаболіту з кровотоку становить 2–3 тижні, отже, циркадні ритми на показники аналізу не впливають. Водночас період напіввиведення 1,25-(OH)2D є доволі коротким (близько чотирьох годин). Надзвичайно важливо: останній різко не знижується, як гідроксивітамін D, отже, не може об'єктивно показувати дефіцит чи недостатність.

Кому і скільки приймати вітамін D — не забуваємо про безпеку

Наразі тривають дискусії, які дози кращі — високі чи низькі, щоденні чи щорічні. Є два великі рандомізовані дослідження, які вивчали ефекти високих одноразових доз використання вітаміну D. Основний висновок:дози мають бути помірними.

Рекомендовані рівні вживання вітаміну D:

Діти та підлітки— 600–1000 МО на добу (вересень—квітень та за умови недостатнього синтезу вітаміну D у шкірі в літню пору року). Максимально допустима доза: діти 1–10 років — 2000 МО/д, 11–18 років — 4000 МО/д.

Дорослі(старше 18 років): 800–2000 МО/д (вересень—квітень і за умови недостатнього синтезу вітаміну D у шкірі в літню пору року). Максимально допустима доза — 4000 МО/д.

Особи літнього віку(старше 65 років): 800–2000 МО/д (протягом усього року у зв'язку зі зниженням синтезу вітаміну D у шкірі). Максимально допустима доза — 4000 МО/д.

Вагітні та жінки, що годують грудьми: 1500–2000 МО/д (принаймні з другого триместру вагітності). Максимально допустима доза — 4000 МО/д.

Зауважу, що для лікування дефіциту вітаміну D використовуються набагато вищі дози, які сягають 7000–10 000 МО/д. Але такі дозування мають призначатися лікарями, використовуються короткими курсами та бажано під контролем лабораторних показників.

COVID-19 і вітамін D

Ще до пандемії дослідження демонстрували: вітамін D є ефективним у профілактиці та лікуванні легких форм різних інфекційних захворювань, зокрема інфекцій дихальних шляхів. А от результати досліджень використання цього вітаміну при ковіді неоднозначні. Зрозуміло, що лише вітаміном D лікувати ковід ніхто не буде. Його варто застосовувати більш широко і ефективно для профілактики, а також на ранніх стадіях коронавірусної інфекції. Це також підтверджують існуючі рекомендації. Так, протокол лікування COVID-19 Медичної школи Східної Вірджинії (США) для профілактики рекомендує вживати вітамін D у дозі 1000–3000 МО/д, для амбулаторного лікування — 2000–4000 МО/д.

Не ковідом єдиним: як правильно вживати вітамін D для профілактики переломів

Довідка: Остеопороз — захворювання, що вражає кісткову тканину, в ній утворюються порожнини. Остеопороз прийнято вважати хворобою літніх людей. Кістки стають крихкими і можуть зламатися навіть у разі незначних навантажень. Найпоширенішими є переломи кісток передпліччя, тіл хребців. Переломи шийки стегнової кістки зустрічаються рідше, але їхні наслідки трагічніші, особливо у літніх людей, адже такі травми належать до життєво небезпечних.

У 2019 році було опубліковане дослідження, що заслуговує на увагу. Його автори не встановили достовірного позитивного впливу монотерапії вітаміну D на ризик остеопоротичних переломів. Інші дослідження, де профілактика переломів здійснювалася комбінацією кальцію (1000–1200 мг/д) і вітаміну D (400–800 МО), показали достовірний вплив на ризик остеопоротичних переломів, як усіх, так і стегнової кістки зокрема. Вчені роблять висновок: саме комбінація кальцію та вітаміну D є ефективною для профілактики остеопоротичних переломів. Ще одне дослідження показало, що люди із зниженим рівнем 25-гідроксивітаміну D мали підвищений ризик переломів.

Отже, своєчасний моніторинг рівня вітаміну D і його правильна корекція є ефективним інструментом у профілактиці переломів через остеопороз. Пам'ятайте про біологічну спроможність всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті — вона менша за 500 мг. Отже, якщо добова доза кальцію становить 1000 мг, її варто поділити на два прийоми.

Як обирати вітамін D

Що краще, вітамін Д2 чи Д3? Можна використовувати як один, так і другий. Один із метаналізів (статистичний аналіз, який поєднує результати багатьох наукових досліджень) показує, що саме вітамін Д3 є кращим як для досягнення рівня дигідроксивітаміну у сироватці крові, так і для отримання терапевтичних ефектів. Що обрати, лікарські препарати чи біологічно активні добавки? В Україні вітамін D зустрічається частіше у вигляді дієтичних добавок. Які краще: жиро- чи водорозчинні, таблетки, капсули чи краплі? Особливої відмінності немає. Важливою є репутація виробника, що тісно пов'язана з дотриманням технологічних стандартів Євросоюзу чи інших, а також із зручністю для пацієнта.

До дієтичних добавок, що містять вітамін D, часто входить кроскармелоза. Ця речовина схвалена FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, США). Її призначення в більшості таблеток — допомога препаратам своєчасно і там, де треба, розкластися у шлунково-кишковому тракті.

Чи потрібно визначати рівень вітаміну D перед його прийомом? Якщо ви не перевищуєте дози у 2000 МО на добу, то здавати аналіз крові на рівень вітаміну D необов'язково. Наголошую, якщо у вас є ризик дефіциту, то ця доза буде недостатньою для корекції, тож аналіз варто здати. Профілактично вітамін D у дозі 2000 МО можна приймати щоденно протягом року.

Із виступу на XIV Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вдосконалення харчування для здоров'я та довголіття людини».