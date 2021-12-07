«Червона» зона продовжує діяти у 10 областях — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164077-chervona-zona-prodovjuie-diyaty-u-10-oblastyah-moz-infografika.html

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«Червона» зона карантинних обмежень продовжує діяти у 10 областях України. Такі дані зранку 7 грудня оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

Станом на ранок вівторка у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають 12 регіонів та Київ.

«Червона» зона діє у:

Вінницькій області,

Волинській області,

Житомирській області,

Запорізькій області,

Київській області,

Миколаївській області,

Сумській області,

Хмельницькій області,

Черкаській області,

Чернігівській області.

На помаранчевому рівні зараз залишаються лише дві області — Донецька та Полтавська.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 6 грудня, по країні становить 413 на 100 тис. населення.

У столиці рівень захворюваності — 593 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Полтавській (695) та Волинській (637) областях.

Показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на ковід, по країні становить 41,2% при визначеному граничному рівні 65%.

Нагадаємо, 7 грудня Київ та ще вісім областей, серед яких Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Луганська, Львівська, Рівненська області, вийшли з «червоної» зони.