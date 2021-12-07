«Червона» зона продовжує діяти у 10 областях — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164077-chervona-zona-prodovjuie-diyaty-u-10-oblastyah-moz-infografika.htmlРакурс
«Червона» зона карантинних обмежень продовжує діяти у 10 областях України. Такі дані зранку 7 грудня оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.
Станом на ранок вівторка у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають 12 регіонів та Київ.
«Червона» зона діє у:
Вінницькій області,
Волинській області,
Житомирській області,
Запорізькій області,
Київській області,
Миколаївській області,
Сумській області,
Хмельницькій області,
Черкаській області,
Чернігівській області.
На помаранчевому рівні зараз залишаються лише дві області — Донецька та Полтавська.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 6 грудня, по країні становить 413 на 100 тис. населення.
У столиці рівень захворюваності — 593 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності спостерігається у Полтавській (695) та Волинській (637) областях.
Показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на ковід, по країні становить 41,2% при визначеному граничному рівні 65%.
Нагадаємо, 7 грудня Київ та ще вісім областей, серед яких Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, Луганська, Львівська, Рівненська області, вийшли з «червоної» зони.