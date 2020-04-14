Пожежа в Чорнобилі. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n136700-yak-vplynula-pojeja-v-chornobyli-na-radiaciynu-sytuaciu-ta-stan-pojejnykiv.html

Ракурс

Пожежа в Чорнобилі стала причиною для занепокоєння жителів Києва. Існували серйозні побоювання через можливість підвищення радіаційного фону в зв’язку з пожежами. Державний науково-технічний центр із ядерної та радіаційної безпеки заявляє, що приводу для занепокоєння немає.

За час пожежі в Києві зафіксовано лише кілька можливих короткочасних підвищень концентрації цезію-137. Концентрація цезію-137 у столиці не перевищувала 10 +(-3) Бк/м3, що не перевищує допустимих показників, повідомляє ДТЦ ЯРБ у Facebook.

За даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, рівень радіації наразі знаходиться під контролем. У 186 пожежників, які брали участь у гасінні пожежі в Чорнобилі, перевищення цезію-137 не виявлено. Не зафіксовано перевищень радіаційного фону і в зоні впливу пожежі.

Лише на 11 день пожежі в Чорнобилі українська влада відреагувала на проблему і виділила окремий бюджет на її ліквідацію, заявив член громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в Facebook. Крім того, Ємельяненко зазначив, що в зоні пожежі пішов дощ, який допоміг загасити осередки займання.

Ємельяненко висловив надію, що сьогодні пожежникам вдасться повністю ліквідувати пожежу в Чорнобилі.

Прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан заявила, що більшість осередків займання, які були виявлені вчора біля міст Прип’ять і Чорнобиль, було ліквідовано. Крім того, поширенню вогню заважає дощ, пише ТСН.

Також Рубан повідомила, що один із пожежників отримав травму під час гасіння пожежі. Наразі він знаходиться у лікарні з переломом ноги.

Як раніше писав «Ракурс», ДТЦ ЯРБ представив прогноз можливого переміщення потенційно забруднених повітряних мас у результаті пожеж на 13−14 квітня.