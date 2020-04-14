Новым дудлом поблагодарили водителей. Скриншот: Google

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Ракурс

Google (Гугл) продолжил серию doodle (дудлов), посвященных борьбе с пандемией коронавируса.

14 апреля компания посвятила дудл работникам общественного транспорта. На анимированном рисунке показано, как Google посылает сердечко водителю автобуса. Водитель его ловит и радостно поднимает руки.

Спасибо всем работникам общественного транспорта, — говорится в подписи к анимации.

В блоге компании добавили, что сейчас люди во всем мире объединяются для борьбы с коронавирусом, и Google благодарит тех работников, которые находятся на передовой и продолжают свою деятельность, несмотря на опасность.

Как известно, компания Google решила разработать серию новых дудлов, которые будут посвящены работникам всех служб, ведущих борьбу с коронавирусом. Пользователи с 6 по 17 апреля ежедневно будут видеть новые дудлы на главной странице Google.

Компания уже выражала благодарность ученым, медикам, работникам экстренных служб, дворникам и уборщикам, фермерам. Вчерашний дудл был посвящен продавцам продуктовых магазинов.